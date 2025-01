Fofo Márquez podría quedar absuelto; este miércoles concluye su juicio

Ciudad de México.— Rodolfo "N", conocido en redes sociales como 'Fofo' Márquez, enfrenta este miércoles 22 de enero la audiencia final de su proceso judicial en el Penal de Barrientos, donde ha estado recluido por la agresión a una mujer. El creador de contenido, quien contrajo matrimonio en prisión, podría salir en libertad si el juez lo declara inocente del delito de feminicidio en grado de tentativa.

La audiencia marcará el cierre del desahogo de pruebas. Se espera la declaración de su esposa, Melanie Lattanzi, quien brindará su testimonio en favor del influencer, cerrando así la fase probatoria. Tras la revisión de los elementos presentados por ambas partes, el juez dará un receso para deliberar y emitir un veredicto.

¿Qué sigue para Fofo Márquez?

Si el fallo es absolutorio, Márquez será liberado inmediatamente. Sin embargo, en caso de una condena, permanecerá en prisión hasta que se determine su sentencia definitiva, lo que podría traducirse en varios años de reclusión.

Un pedido de disculpas y un llamado a la justicia

Durante la audiencia anterior, Márquez ofreció una disculpa pública a su víctima, identificada como Edith, así como a las mujeres de México. Pidió ser juzgado como ciudadano y no por su fama en las redes sociales.

"Quiero aprovechar este momento para pedir una disculpa pública a la señora Edith y a todas las mujeres de México. Que esto sirva de ejemplo para los jóvenes del país para que no se repita el daño", expresó, visiblemente conmovido.

Además, afirmó: "No soy feminicida. Le pido que juzgue bajo lo que crea justo, no me juzgue por ser Fofo Márquez, júzgueme como a cualquier persona. Ya estoy pagando lo que hice, llevo un año en prisión, es excesivo".

Polémica y expectativa

El caso ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto de sus acciones en la sociedad. Aunque 'Fofo' ha solicitado un trato imparcial, las miradas de los medios de comunicación y la opinión pública seguirán atentas al desenlace de su proceso legal.