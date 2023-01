Frente frio 27 dejara bajas temperaturas en el norte de México

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el frente frío Núm. 27 que es acompañado por una masa de aire frio, mantendrá ambientes fríos a muy fríos Sonora, Chihuahua y Durango.

Este frente frio también provocara un "Evento norte", en los estados costeros del Golfo de México, provocando fuertes vientos en estas regiones, también provocara la cauda de lluvias en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

??Los efectos de un #FrenteFrío, además de las bajas temperaturas, son #lluvias, #nevadas, #oleaje, y #viento, este último cuando corre de norte a sur, en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce como #Norte. pic.twitter.com/Zf13tCxRsW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 25, 2023

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, y de hasta 35° C en Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla, Tabasco y Quintana Roo. En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -15º C en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango, de hasta -10° C en Baja California, Coahuila y Zacatecas, y de hasta -5º C en Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Pronóstico:

Mesa del Norte: Cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvia en la región. Ambiente muy frío con heladas al amanecer en zonas altas; gélido en Chihuahua y Durango. Bancos de niebla en Nuevo León y San Luis Potosí.