¡Saca el suéter!; registrará Nuevo León otro frente frío para este viernes

Monterrey, Nuevo León.- A partir de la tarde noche del viernes, Nuevo León registrará un marcado descenso en la temperatura en lo que podría ser el último frente frío de esta temporada.

A pesar de que los últimos días han sido muy calurosos, se espera que el termómetro descienda entre 18 y 20 grados en relación con la temperatura que se tiene actualmente. Lo anterior lo dio a conocer el propio titular de Protección Civil en el estado, Érik Cavazos Cavazos.

"Puede ser ya de los últimos frentes fríos. Puede ser el número 48, por lo cual estará afectando a nuestro estado, esto sería a partir del próximo viernes, estaría entrando por la tarde-noche", reveló el funcionario estatal.

Acciones de la autoridad

Expuso que este frente frío entraría por la zona norte del estado y también traería precipitaciones, que se podrían extender de forma ligera a la zona metropolitana.

Respecto a las temperaturas, dijo que tendremos un pico alto el viernes entre los 32 y 34 grados para luego el sábado estar amaneciendo con temperaturas de 14 a 16 grados.

"Por lo cual tendremos una variación de entre 18 y 20 grados", expuso.

Detalles confirmados

Comentó que el domingo seguirá el fresco, pero ya sin posibilidades de lluvias.

Dijo que aparentemente este es el último frente frío, pero no se descartan más ante la próxima temporada de ciclones.