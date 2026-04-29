Senado de la República aprueba reforma sobre feminicidio: Olga Sánchez Cordero celebra avance

CIUDAD DE MÉXICO — El Senado de la República aprobó este martes, por unanimidad de 112 votos, una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir la primera Ley General en Materia de Feminicidio, buscando unificar los criterios penales en todo el país.

La reforma busca unificar criterios penales en todo el país para el feminicidio.

La iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su revisión, pretende establecer un tipo penal único, así como reglas claras para la investigación, sanción y reparación del daño. Actualmente, el feminicidio se castiga de manera distinta en cada estado, lo que genera disparidades en las sentencias y obstáculos en el acceso a la justicia.

Olga Sánchez Cordero destaca que la fragmentación legal ha permitido la impunidad en casos de feminicidio.

La senadora Olga Sánchez Cordero, una de las principales promotoras de la medida, señaló que la fragmentación legal ha permitido que muchos casos queden impunes o sean clasificados erróneamente como homicidios dolosos. Con esta reforma, se busca que todas las fiscalías del país sigan un mismo protocolo de actuación desde el momento en que se reporta el hallazgo del cuerpo de una mujer con signos de violencia.

"Estamos dando un paso histórico para proteger la vida y la dignidad de las mujeres en México", afirmó la legisladora durante la sesión. La nueva ley general también incluirá lineamientos para la protección de víctimas indirectas, como los hijos huérfanos por estos crímenes.

La nueva ley incluirá lineamientos para proteger a las víctimas indirectas de feminicidio.

Una vez que la Ley Nacional sea promulgada, los congresos locales y las fiscalías estatales tendrán un plazo determinado para armonizar sus códigos penales con la normativa federal. Esto obligará a las autoridades estatales a adoptar definiciones homologadas sobre las razones de género, tales como la violencia sexual previa, la relación sentimental entre el agresor y la víctima, o la exposición del cuerpo en lugares públicos.

La aprobación fue celebrada por diversos colectivos de derechos humanos, quienes han denunciado por años que la falta de un criterio nacional facilita la revictimización y la opacidad en las cifras oficiales. La minuta será enviada de inmediato a San Lázaro para continuar con su proceso legislativo antes de que concluya el actual periodo de sesiones.