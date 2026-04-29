Ebrard promueve sustitución de importaciones en México

CIUDAD DE MÉXICO — El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este martes que México se encuentra en una fase estratégica para incrementar su capacidad productiva interna y reducir las importaciones provenientes de Asia.

Durante su intervención en la asamblea anual de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Ebrard destacó que el objetivo central es sustituir una parte significativa de los productos y componentes que actualmente se adquieren en mercados asiáticos por bienes fabricados en territorio mexicano.

"Estamos en una ruta de producir más en México y comprar menos en Asia", señaló el funcionario ante líderes industriales. Ebrard explicó que esta política no solo busca fortalecer la soberanía económica, sino también aprovechar las oportunidades de relocalización de empresas, fenómeno conocido como nearshoring.

Alianza con el sector industrial

El secretario enfatizó la importancia de trabajar de la mano con la industria nacional para identificar los sectores con mayor potencial de crecimiento. Según el titular de Economía, la administración federal está enfocada en crear las condiciones necesarias para que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se integren a las cadenas de valor globales.

Ebrard puntualizó que el fortalecimiento del mercado interno y la integración regional en América del Norte son pilares fundamentales para mantener la competitividad de México. Asimismo, indicó que se están revisando los marcos regulatorios y de incentivos para facilitar la inversión en plantas productivas que puedan abastecer tanto el mercado local como el de exportación.

Desafíos y perspectivas

Aunque no detalló porcentajes específicos de reducción de importaciones, el secretario subrayó que la tendencia hacia la regionalización de la producción es irreversible. La meta es que México deje de ser únicamente un lugar de ensamble para convertirse en un centro de innovación y fabricación de componentes complejos que actualmente se importan de países como China, Corea del Sur y Vietnam.

El anuncio fue bien recibido por los integrantes de la Canacintra, quienes manifestaron su disposición para colaborar en la actualización tecnológica y la capacitación de mano de obra necesaria para cumplir con los objetivos de sustitución de importaciones planteados por el Gobierno Federal.