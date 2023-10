Fuerza Regida y Peso Pluma cancelaron conciertos por bajas ventas; Denuncia alcaldesa

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, saco su propia versión de proque Fuerza Regida y Peso Pluma decidieron no presentarse en la ciudad fronteriza, afirmando que estos vendieron pocos boletos y no porque fueran amenazados por el CJNG.

Montserrat Caballero afirmó que cuando los dos artistas de corridos tumbados anunciaron la cancelación de sus presentaciones, estos apenas habrían vendido 10 mil boletos

"Nosotros no suspendimos el concierto, si bien es cierto, los grupos no lograron una venta alta, no sé si por esa razón cancelaron, porque van los dos grupos de promotores que no logran (vender) más de 10 mil boletos", dijo la alcaldesa.

Asimismo, señaló que la venta de boletos de ambos artista, que estarían siendo promovidos por las mismas personas, no presentan transparencia a la hora de anunciar los boletos vendidos, por lo que amenazó con dar a conocer la cifra de boletos vendidos si otro artista cancela una presentación en Tijuana.

"Habría que ver qué está pasando ahí y la seguridad está garantizada (...) No hay una venta clara y son de los mismos promotores, entonces habría que ver y señalar. Si sigue pasando esto en Tijuana, lo señalo para todos los promotores de este tipo de cantantes, yo voy a estar señalando cuánto vendieron, a qué tipo de grupos les cantan, etcétera", dijo Caballero.

En este sentido, pidió que se investigue a los promotores y a los cantantes ya que, según señaló, las narcomantas solamente las han colocado en contra de los que interpretan narcocorridos.