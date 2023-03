García Luna no quiere ser testigo cooperante; Asegura abogado

Después de medio mes transcurrido desde que Genaro García Luna fue declarado culpable por cinco cargos relacionados con narcotráfico y conspiración con el crimen organizado en una corte de los Estados Unidos, su abogado mencionó que no parece estar interesado en ser testigo cooperante.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el litigante César de Castro reiteró que su cliente no ha mostrado cambio en su parecer para prestarse como testigo, carta que desechó desde el inicio de su proceso.

Sin embargo, mencionó que se lo propondría en algún momento.

"Esa es una opción, es un camino que puedes seguir, incluso si has sido sentenciado tras un juicio, así que ciertamente voy a hablar con él sobre ello"

Añadió que García Luna no ha mencionado estar interesado en ser testigo, aunque no descartó que esto pueda cambiar en algún momento antes o después de que se le dicte sentencia por parte de las autoridades estadounidenses.

"No estuvo interesado en ninguna cooperación antes del juicio, así que eso no ha cambiado, pero no puedo decir que no lo hará", aseguró al periodista.

La sentencia del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón será dada a conocer el próximo 27 de junio a las 11:00 horas por el juez Brian Cogan. El llamado "super policía" podría pasar 20 años en la cárcel o bien ser encerrado de por vida.

Los cargos por los que fue hallado culpable son: participar en una empresa criminal, ser parte de una conspiración para el tráfico de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración de importación de cocaína y dar falsas declaraciones a la autoridad migratoria.

INFOBAE