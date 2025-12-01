Claudia Sheinbaum responde a denuncias contra Gertz Manero en conferencia

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República fue producto de un acuerdo mutuo. Detalló que el ciclo del exfiscal llegó a su fin y que ambos coincidieron en iniciar una nueva etapa institucional.

¿Qué ocurrió?

Durante la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria rechazó que Gertz Manero se haya resistido a dejar el cargo. Incluso enfatizó que él "aceptó irse a una embajada", lo cual forma parte de un procedimiento que deberá ser revisado por el Senado. Sheinbaum reiteró su reconocimiento al trabajo de Gertz Manero y señaló que su salida se dio en total acuerdo, sin tensiones internas ni desacuerdos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Al ser cuestionada sobre el destino diplomático del exfiscal, la presidenta optó por no revelar detalles y pidió paciencia a los medios de comunicación. "No comamos ansias", expresó Sheinbaum, mientras insistía en que el anuncio se hará en el momento adecuado y siguiendo los tiempos institucionales. La mandataria indicó que la designación forma parte de una nueva etapa para Gertz Manero, quien representará a México en el exterior, aunque sin ofrecer pistas sobre el país anfitrión.

¿Qué impacto tienen las denuncias?

La conferencia tomó un tono más tenso cuando una reportera de Proceso cuestionó cómo influían en su decisión las denuncias ante la CIDH presentadas por Laura Morán y Alejandra Cuevas, quienes acusan al exfiscal de provocar un encarcelamiento injusto por el delito de homicidio por omisión. La presidenta respondió visiblemente molesta: "Esa es tu opinión... porque también hay otras interpretaciones". Con ello, descartó profundizar en el tema e hizo énfasis en que lo importante era el reconocimiento al trabajo del exfiscal y el cierre de una etapa institucional. Sheinbaum concluyó insistiendo en que Gertz iniciará un nuevo ciclo como representante de México y que los señalamientos en su contra no alteran la decisión tomada. Gertz Manero fue el primer Fiscal General autónomo en México tras la reforma de 2019. El caso Cuevas-Morán generó uno de los debates jurídicos y mediáticos más intensos de los últimos años. La CIDH mantiene en análisis el expediente por presunta violación de derechos humanos. Es frecuente que exfuncionarios federales sean enviados a misiones diplomáticas al final de sus ciclos administrativos.