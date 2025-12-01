Claudia Sheinbaum celebra que México es el segundo país más bello del mundo

México está de moda: Sheinbaum celebra reconocimiento como uno de los países más bellos del mundo.

La presidenta celebró el nombramiento de México como uno de los más bellos países del mundo, por encima de Brasil, Estados Unidos y China. México fue seleccionado como el segundo país más bello a nivel mundial y Claudia Sheinbaum celebró este hecho asegurando que "está de moda" y recordando que es "megadiverso".

¿Qué ocurrió?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dijo orgullosa de que el país sea reconocido como uno de los más bellos, por encima de Brasil, China y Estados Unidos. Durante la mañanera del 1 de diciembre, la presidenta de México fue cuestionada sobre su pensar acerca de que México sea reconocido como uno de los más bellos del mundo. Según un top publicado por Condé Nast Traveler, México es el segundo país más bello del mundo, lo que causó emoción en Claudia Sheinbaum por el reconocimiento. Argumentando "México está de moda" es que la mandataria recordó la belleza que tiene el país, además de contar con "todos los ecosistemas" siendo "megadiverso".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

"La riqueza natural y cultural de México es única. Tenemos que estar muy orgullosos los mexicanos y mexicanas de ser parte de este legado cultural y natural. México tiene todos los ecosistemas, somos de los países megadiversos del mundo", dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Por otra parte, subrayó que "México es extraordinario", celebrando estar en el top mencionado por la revista.

Así quedó el top mundial de los 10 países más bellos donde México fue clasificado en el segundo lugar. La presidenta de México externó su orgullo de que el país haya sido nombrado el segundo más bello del mundo, en el top hecho por Condé Nast Traveler. Así quedó el top mundial: 1-Australia 2-México 3-Brasil 4-Estados Unidos 5-China 6-India 7-Canadá 8-Indonesia 9-Francia 10-Colombia. Según argumentos sobre México, se le reconoce en el top por su belleza natural, patrimonio cultural y monumentos emblemáticos.