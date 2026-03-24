Italia le dice "no" a Meloni: el revés que sacude su poder

La política italiana vivió un momento decisivo. En un referéndum que muchos ya consideran histórico, los ciudadanos rechazaron la reforma judicial impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni, marcando así su primer gran tropiezo desde que llegó al poder.

Una reforma ambiciosa... pero polémica

El proyecto buscaba transformar profundamente el sistema judicial italiano. Entre sus puntos clave estaba la separación total entre jueces y fiscales —que actualmente pertenecen al mismo cuerpo—, además de la creación de nuevos órganos disciplinarios y cambios en la forma de elegir a quienes supervisan la justicia.

Para el gobierno, estos cambios prometían mayor eficiencia y transparencia. Pero para sus críticos, el plan escondía riesgos: podía debilitar la independencia judicial y abrir la puerta a una mayor influencia política sobre los tribunales.

El veredicto de las urnas

La respuesta ciudadana fue clara: alrededor del 54% votó en contra, frente a un 46% a favor, con una participación cercana al 59%, mucho más alta de lo esperado.

Más que un simple rechazo técnico, el resultado reflejó algo más profundo: una desconfianza creciente hacia el rumbo político del gobierno.

Más que justicia: un voto político

Aunque el referéndum trataba sobre leyes, en realidad se convirtió en un juicio político. Para muchos votantes, era una oportunidad de expresar su opinión sobre el liderazgo de Meloni y su estilo de gobierno.

La oposición aprovechó el momento, uniendo fuerzas y movilizando a la ciudadanía bajo la bandera del "no". El resultado no solo frenó la reforma, sino que también revitalizó a sus adversarios políticos.

Un golpe con consecuencias

La derrota no implica la caída del gobierno, pero sí deja heridas políticas. Analistas coinciden en que debilita la imagen de liderazgo de Meloni y complica su agenda de reformas futuras.

Además, el resultado llega en un contexto complejo: tensiones internacionales, economía estancada y una sociedad cada vez más polarizada.

¿Y ahora qué sigue?

Meloni ya ha reconocido el resultado y aseguró que continuará gobernando. Sin embargo, el mensaje de las urnas es claro: los italianos no están dispuestos a aceptar cambios constitucionales sin un amplio consenso.

Este episodio marca un punto de inflexión. No solo redefine el equilibrio político en Italia, sino que también deja una lección: incluso los gobiernos con mayoría pueden enfrentar límites cuando la ciudadanía decide hacerse escuchar.