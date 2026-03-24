Sheinbaum y el "plan curioso" de Colosio en Sonora: ¿estrategia política o mensaje simbólico?

En medio de un panorama político cada vez más dinámico rumbo a 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó ver una reacción que no pasó desapercibida: calificó como "curioso" el plan impulsado por Luis Donaldo Colosio Riojas en Sonora.

Pero, ¿qué hay detrás de ese comentario aparentemente simple?

Un plan que despierta miradas

El planteamiento de Colosio en Sonora ha comenzado a generar conversación no solo a nivel estatal, sino también nacional. En esencia, se trata de una propuesta política que busca posicionarse en un escenario donde las alianzas, las estrategias y los símbolos pesan tanto como las ideas.

La reacción de Sheinbaum no fue de confrontación directa, sino más bien de análisis: lo consideró un movimiento "curioso", lo que para muchos analistas es una forma elegante de marcar distancia sin escalar el conflicto.

El contexto: una nueva disputa rumbo al futuro

El comentario de la presidenta ocurre en un momento clave. Su gobierno impulsa cambios importantes en el sistema político, incluyendo reformas que buscan reducir costos y reorganizar estructuras electorales.

Esto abre un escenario donde figuras emergentes —como Colosio— intentan ganar terreno con propuestas propias, especialmente en estados estratégicos como Sonora.

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¿Por qué Sonora importa tanto?

Sonora no es cualquier estado en esta ecuación política. Tiene un peso simbólico importante por su historia y por su conexión con figuras clave como Luis Donaldo Colosio Murrieta, cuyo legado sigue influyendo en el imaginario político del país.

El hecho de que Colosio Riojas impulse ideas desde esta entidad refuerza ese vínculo histórico y añade un componente emocional a su estrategia.

Entre estrategia y narrativa

El calificativo de "curioso" también puede interpretarse como una lectura política fina. No descalifica, pero tampoco valida completamente. Es una forma de reconocer el movimiento sin darle demasiado peso... al menos públicamente.

Mientras tanto, en el fondo, se desarrolla una competencia silenciosa:

- Por posicionamiento rumbo a 2027

- Por influencia regional

- Y por el control del discurso político

Lo que viene

Más allá del comentario, lo cierto es que este episodio refleja algo mayor: la política mexicana ya está entrando en una fase de reacomodos.

Entre reformas federales, liderazgos emergentes y estrategias locales, cada movimiento —por pequeño que parezca— puede tener implicaciones importantes.

Y en ese tablero, lo "curioso" podría terminar siendo decisivo.