Mensaje de Claudia Sheinbaum: Semana Santa y convivencia familiar

En el marco del periodo vacacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje a la población con motivo de la Semana Santa, en el que destacó la importancia de aprovechar estos días para el descanso y la convivencia familiar.

A través de un video difundido en redes sociales, la mandataria compartió parte de sus planes personales para estos días, en un tono cercano y relajado. Desde Palacio Nacional, explicó que optó por no salir de la capital. "Ahora en Semana Santa decidí con Jesús, mi esposo, que nos íbamos a quedar aquí en la Ciudad de México", expresó, dejando ver una faceta más cotidiana de su agenda durante este periodo.

La presidenta Claudia Sheinbaum comparte sus planes para Semana Santa.

Durante su mensaje, Sheinbaum detalló que combinará momentos de descanso con actividades relacionadas con su labor como presidenta, manteniendo parte de su dinámica de trabajo incluso en días vacacionales.

Entre sus planes, mencionó que aprovechará el tiempo para convivir con su familia, especialmente con su hijo y su nieto, lo que refleja la relevancia que le da a estos espacios personales en medio de su agenda pública.

La importancia de la convivencia familiar en el mensaje de Sheinbaum.

Al mismo tiempo, adelantó que continuará con la planeación de actividades oficiales, incluyendo la organización de las conferencias matutinas correspondientes al mes de abril, lo que muestra una continuidad en su ritmo de trabajo.

Más allá de sus planes personales, el mensaje de la presidenta tuvo como eje principal una invitación a la ciudadanía a disfrutar del periodo vacacional en compañía de sus seres queridos. La Semana Santa es uno de los periodos vacacionales más importantes. Millones de personas aprovechan para descansar o viajar. La convivencia familiar es una tradición en estas fechas. También es un espacio para la reflexión.

Claudia Sheinbaum destaca la continuidad de su trabajo durante las vacaciones.

El tono del mensaje se mantuvo cercano, con una narrativa que buscó conectar con la experiencia cotidiana de la población durante estos días.

La presidenta concluyó su intervención con un mensaje directo a la ciudadanía, enfocado en los buenos deseos y en reforzar el sentido de comunidad durante la temporada. "Que la pasen con su familia. Mucho cariño, mucho amor a todas y todos, y que tengan unas buenas vacaciones", expresó, cerrando su participación con un tono cálido.