Gobierno de México lanza programa el maíz es la raíz para pequeños productores

Lanza Gobierno de México plan para proteger y fortalecer el cultivo del maíz nativo

El Gobierno de México anunció el programa "El maíz es la raíz", un plan que busca la conservación, producción y comercialización del maíz nativo mexicano, así como fortalecer los sistemas agroalimentarios comunitarios.

"El objetivo es impulsar la conservación, la producción, transformación y la comercialización del maíz nativo mexicano, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios", expuso María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar.

¿Qué estados se beneficiarán del programa?

La estrategia inicia en 2026 en siete estados del sureste del País: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, y después se extenderá hasta 2030 hasta cubrir las ocho regiones agrícolas de México, con lo que se busca beneficiar a casi 1.5 millones de pequeños productores.

Albores detalló los ejes del programa: la producción agroecológica y el uso colectivo de maquinaria ligera para fortalecer la autonomía tecnológica de comunidades.

¿Qué tipo de apoyo recibirán los productores?

Por otro lado, se contempla además un impulso en acompañamiento técnico, intercambio de saberes y la organización en comunidades milperas, que están integradas por grupos de 100 campesinos respaldados por integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La funcionaria reiteró que la limitación para aumentar la producción "nunca ha sido genética, no ha tenido que ver con el tema de la semilla. Es agronómica, y con la agronomía básica puede triplicarse la producción", afirmó.