Jueces cesados en México protestan por indemnización y pensiones

Jueces y magistrados federales de todo México que fueron cesados de sus cargos a raíz de la reciente Reforma Judicial protestaron ayer en la capital del país para exigir el pago inmediato de su indemnización y frenar un proyecto legislativo que busca cancelar las pensiones de los trabajadores judiciales jubilados o en vías de jubilarse.

Alrededor de 100 exjuzgadores se congregaron y marcharon desde el Órgano de Administración Judicial hacia el Tribunal de Disciplina Judicial, en el centro de la capital. La movilización busca visibilizar la situación laboral y financiera que enfrentan los profesionales del derecho retirados de sus puestos.

¿Qué ocurrió?

Los manifestantes reclaman que desde el pasado mes de septiembre, momento en el que entraron en funciones los jueces electos por voto popular (una de las principales medidas de la Reforma Judicial), más de 800 juzgadores cesados no han recibido la indemnización que legalmente les corresponde por el término de su relación laboral.

Adicionalmente al impago de sus finiquitos, los exfuncionarios judiciales enfrentan una restricción que les prohíbe trabajar en el mismo ramo judicial durante un periodo de dos años, lo que agrava su situación económica al limitar sus oportunidades de empleo en su área de especialidad.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La protesta se enfoca en el incumplimiento de las obligaciones contractuales y el cese masivo que resultó de los cambios estructurales al Poder Judicial, destacando la urgencia de que el gobierno federal cumpla con los pagos correspondientes y dé certeza jurídica y económica a los afectados.