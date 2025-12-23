Grecia Quiroz logra mayor aprobación como alcaldesa en Uruapan

A menos de dos meses de haber asumido el cargo, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, ha hecho historia al posicionarse como la alcaldesa con el mayor índice de aprobación en todo el país. De acuerdo con el más reciente ranking de la firma Mitofsky correspondiente a diciembre de 2025, la edil encabeza la lista nacional con una valoración positiva del 60.2%, convirtiéndose en la única líder municipal calificada con un nivel "sobresaliente".

Grecia Quiroz, integrante del independiente Movimiento del Sombrero, asumió la alcaldía el pasado 5 de noviembre de 2025, tras el trágico asesinato de su esposo y entonces alcalde, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante las festividades de Día de Muertos. Su ascenso al poder, marcado por el duelo y la exigencia de justicia, ha generado un fenómeno de apoyo social sin precedentes en la entidad michoacana.

Un fenómeno político independiente

La gestión de Quiroz destaca no solo por la alta aprobación, sino por su naturaleza independiente. En un escenario político tradicionalmente dominado por grandes estructuras partidistas, la alcaldesa de Uruapan ha logrado conectar con la ciudadanía bajo la bandera de la cercanía y la lucha contra la inseguridad.

Según la consultora Mitofsky, Quiroz supera por más de un punto a su más cercana competidora, Ana Paty Peralta (alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo). Los principales factores que han impulsado su popularidad incluyen:

- Continuidad del legado: Su compromiso de seguir los proyectos de Carlos Manzo, simbolizados por el sombrero que su esposo solía usar.

- Enfoque en seguridad: La implementación de operativos coordinados con el Gobierno Federal y la exigencia constante de paz para el municipio.

- Empatía social: Su perfil ciudadano y la dignidad con la que ha enfrentado la crisis personal y política tras el atentado de noviembre.

Perspectivas hacia 2026

El alto índice de confianza depositado en Quiroz ha comenzado a generar ecos de cara a los próximos procesos electorales. Sondeos recientes de firmas como Poligrama ya la sitúan como una de las figuras favoritas para buscar la gubernatura de Michoacán en el futuro, destacando que su aprobación se mantiene firme a pesar de la compleja situación de violencia que atraviesa la región.

Por el momento, la alcaldesa ha reiterado que su prioridad absoluta es devolver la tranquilidad a las calles de Uruapan y consolidar la transparencia en la administración pública, asegurando que "el legado de Carlos Manzo está más vivo que nunca".