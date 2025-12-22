Claudia Sheinbaum anuncia nuevo programa de inversión pública en CDMX

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que al inicio de 2026 presentará un nuevo programa de inversión pública, el cual será distinto al esquema aplicado durante el sexenio pasado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, la mandataria explicó que el plan contemplará un aumento significativo en la inversión destinada a obras públicas, a través de distintos esquemas que combinarán recursos públicos y privados.

"Vamos a presentar, iniciando el año, un programa de mayor inversión pública a través de distintos esquemas. Eso va a ser muy bueno para el país, va a aumentar la inversión en todas las obras públicas, con inversión pública e inversión mixta", señaló.

Sheinbaum precisó que el nuevo modelo será diferente a las Asociaciones Público-Privadas (APP) utilizadas anteriormente, y subrayó que se trata de un esquema distinto al aprobado durante la administración del expresidente López Obrador.

Indicó que el proyecto tendrá como objetivo principal impulsar el crecimiento económico mediante el fortalecimiento de la infraestructura en diversas regiones del país.

"Va a ayudar mucho a ampliar la inversión en el país, en infraestructura", sostuvo la titular del Ejecutivo federal.

En el mismo encuentro con medios, la presidenta adelantó que su gobierno anunciará nuevos programas sociales, entre ellos una beca dirigida a estudiantes de primaria, así como apoyos adicionales para jóvenes.

"Vamos a anunciar programas especiales de beca para primaria y también de apoyo a jóvenes, todo el programa de apoyo a jóvenes", expresó.

La mandataria no precisó montos ni fechas específicas para la implementación de estos programas, los cuales —dijo— serán presentados de manera formal al inicio del próximo año. Con información de El Universal.