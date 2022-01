Grupos feministas de Panamá rechazan a Pedro Salmerón como embajador

Después de que el Gobierno de México nombró al historiador, Pedro Salmerón, el cual carga con múltiples señalamientos de acoso y hostigamiento sexual, once organizaciones feministas de Panamá pidieron al presidente Laurentino Cortizo rechazar su nombramiento.

La canciller de Panamá, Erika Mouynes, recibió la carta en la que las ONGs expresaron su descontento ante el nombramiento de Laurentino Cortizo.

"En vista de que han salido a la luz pública, por distintos medios, denuncias en contra de este ciudadano por sus actuaciones, consideramos que dicho Embajador no debe recibir el plácet (beneplácito) de parte de nuestro país para ejercer dicho cargo" señala la Fundación para la Equidad de Género.

"No se puede juzgar a nadie si no hay pruebas (...) Cualquier gente que no sea bien visto por los medios, lo destruyen. Son campañas de linchamientos. No juicios sumarios y más cuando se trata de juicios políticos" señaló AMLO.

Andrés Manuel López Obrador a insistido en defender al historiador Pedro Salmerón pues ha sido acusado de acoso sexual por parte de alumnas en la institución que impartía clases mediante el movimiento #MeTooITAM