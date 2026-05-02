Guadalupe Chavira pide renuncia de Rubén Rocha Moya en Sinaloa

Ciudad de México.— La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, solicitó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, separarse de su cargo para permitir el avance de las investigaciones en su contra, en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con la legisladora, la renuncia del mandatario estatal contribuiría a que las indagatorias se desarrollen sin interferencias, ya sean reales o percibidas, y fortalecería la confianza en las instituciones.

Chavira planteó que la medida abonaría a garantizar condiciones de certeza política e institucional para la población de Sinaloa, al tiempo que permitiría que las autoridades actúen con plena independencia en el proceso.

Contexto de la solicitud

La petición ocurre en un contexto en el que el gobernador ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos por supuestos nexos con el crimen organizado, lo que ha generado presión política tanto de la oposición como dentro del propio partido oficialista.

Impacto en la credibilidad pública

La senadora enfatizó que las acusaciones no deben minimizarse, debido a que impactan directamente en la credibilidad pública y en la percepción de legalidad en el ejercicio del poder.

Postura de Morena

El llamado desde Morena marca una postura relevante dentro del partido, al sugerir que la separación del cargo es una vía para evitar cualquier obstáculo en el curso de las investigaciones y preservar la estabilidad institucional en la entidad.