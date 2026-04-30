¿Cuántos años de prisión? Esto podría pagar la suegra de Carolina Flores

CARACAS, Venezuela — La detención de Erika María N, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, ha marcado un punto de inflexión en la investigación por el feminicidio de la creadora de contenido. Tras su captura en la ciudad de Caracas la noche del miércoles, expertos legales advierten que la acusada podría enfrentar una condena de hasta 70 años de prisión, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública internacional tras un mes de investigaciones.

La captura se concretó luego de que la Interpol emitiera una Notificación Roja de búsqueda internacional. Según informes de las autoridades venezolanas, Erika María N fue localizada en un departamento de la capital venezolana, lugar al que habría llegado apenas dos días después del asesinato de Flores. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que ya se realizan las gestiones necesarias con la Fiscalía General de la República (FGR) para formalizar su extradición a territorio mexicano.

Acciones de la autoridad

Respecto al panorama legal, la abogada Guadalupe Martínez señaló que, de ser hallada culpable por el delito de feminicidio, la implicada enfrentaría penas severas sin beneficios de libertad anticipada. El Código Penal establece una sanción mínima de 35 años, pero debido a la gravedad del caso y las etapas procesales, la sentencia máxima podría alcanzar los 70 años tras las rejas.

Detalles confirmados

La investigación también pone bajo la lupa a Alejandro Sánchez, hijo de la detenida y esposo de la víctima. Martínez subrayó que el Ministerio Público debe indagar una posible "omisión de auxilio", dado que existen indicios de que el cónyuge no auxilió a Flores tras ser lesionada. "Es importante observar que la omisión del marido, de ver a la esposa lesionada y no haberla auxiliado, es algo que se tiene que investigar porque puede haber tenido participación", argumentó la experta.

Impacto en la comunidad

De comprobarse una participación activa del esposo en el delito, la ley establece que la sanción se incrementaría de manera considerable al considerarse un feminicidio agravado. En este supuesto, la pena inicial podría aumentar hasta una tercera parte más, dejando a los responsables prácticamente sin posibilidad de salir de prisión.

Actualmente, Erika María N permanece bajo custodia en Venezuela mientras concluyen los protocolos diplomáticos para su traslado a México. Se espera que en las próximas horas las autoridades de la Ciudad de México continúen con el proceso legal para que la imputada comparezca ante un juez de control y se defina su situación jurídica por la muerte de la exreina de belleza.