Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rubén Rocha en sesión exprés

El Congreso de Sinaloa aprobó la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, quien se separará del cargo mientras enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La decisión fue tomada en una sesión que duró menos de cinco minutos, en la que los legisladores avalaron la petición por unanimidad y sin abrir espacio para el debate. La solicitud había sido dada a conocer por el propio mandatario la noche previa a través de redes sociales.

Durante el inicio de la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, ordenó la lectura formal del documento presentado por Rocha. Posteriormente, la propuesta fue sometida a votación y recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas, incluyendo a Morena, así como a legisladores del Partido Verde, PRI, PAN, PT y PAS.

En total, 38 de los 40 diputados que integran el Congreso local estuvieron presentes en la sesión, en un órgano legislativo donde Morena cuenta con mayoría.

Aprobación de la licencia

Tras la aprobación de la licencia, el Congreso declaró un receso mientras se define la propuesta de la persona que ocupará el cargo de manera interina. Una vez presentada, será sometida a votación y, de alcanzar consenso, se procederá a la toma de protesta del nuevo titular del Ejecutivo estatal.