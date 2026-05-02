Contactanos
Nación

Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rubén Rocha en sesión exprés

Diputados avalan por unanimidad su separación del cargo; queda pendiente nombrar gobernador interino.

Por Redaccion La Voz - 02 mayo, 2026 - 10:20 a.m.
Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rubén Rocha en sesión exprés
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Congreso de Sinaloa aprobó la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, quien se separará del cargo mientras enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

      La decisión fue tomada en una sesión que duró menos de cinco minutos, en la que los legisladores avalaron la petición por unanimidad y sin abrir espacio para el debate. La solicitud había sido dada a conocer por el propio mandatario la noche previa a través de redes sociales.

      Placeholder

      Durante el inicio de la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, ordenó la lectura formal del documento presentado por Rocha. Posteriormente, la propuesta fue sometida a votación y recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas, incluyendo a Morena, así como a legisladores del Partido Verde, PRI, PAN, PT y PAS.

      En total, 38 de los 40 diputados que integran el Congreso local estuvieron presentes en la sesión, en un órgano legislativo donde Morena cuenta con mayoría.

      Aprobación de la licencia

      Tras la aprobación de la licencia, el Congreso declaró un receso mientras se define la propuesta de la persona que ocupará el cargo de manera interina. Una vez presentada, será sometida a votación y, de alcanzar consenso, se procederá a la toma de protesta del nuevo titular del Ejecutivo estatal.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados