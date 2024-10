Guadalupe Taddei amenaza a consejeros que le quitan superfacultades

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, amenazó a los consejeros de la institución que buscan eliminar las superfacultades que recaen sobre ella tras la reforma que fue promulgada por Morena.

En el debate sobre la reforma sobre las leyes secundarias para organizar las elecciones del Poder Judicial en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Taddei se lanzó contra los consejeros que pedir disminuir sus poderes.

"No es la primera vez que seis consejeros invaden temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia. Esta es la segunda; la primera fue en diciembre revestida en la necesidad de tener una estructura permanente designada por el gobierno y entonces se invadieron las competencia para las encargadurías, se controvierte y se revirtió en este Consejo y se dijo lo que el reglamento establece.... Hoy está de nuevo el proyecto, pero hoy revestido de diseño constitucional no comparto la legalidad del proyecto, tampoco comparto que este atentando contra el diseño constitucional, pero lo que menos comparto es la forma en la que se presentan estos dos cargos en particular porque tiene que ver con las mismas consejerías", compartió durante el debate para la aprobación de la controversia.

"Vendrán tiempos un poquito peores que este, que está siendo provocado desde dentro por seis consejeros que pone en la luz al INE de una manera totalmente incorrecta porque los convoque a resolverlo aquí adentro, no buscarla en una resolución jurídica", dijo Guadalupe Taddei. pic.twitter.com/5kZsun6uae — Emeequis (@emeequis) October 31, 2024

Guadalupe Taddei aseguro que habría consecuencias dentro del INE si se le retiraban sus poderes extraordinarios.

Pese a su opinión para evidenciar su inconformidad con el proyecto, en la sesión el Consejo General del INE aprobó un acuerdo para interponer una controversia contra la reforma a la Lgipe.

Antes de la reforma, para elegir titulares de los órganos ejecutivos y técnicos, se debían de votar entre los consejeros, pero con la reforma de Morena, esta facultad recae sobre la consejera presidenta.