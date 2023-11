Guardia expone su versión de los hechos tras ser golpeado por Junior de Lomas

Jonathan Nolasco, un joven de 19 años que trabaja como guardia de seguridad, relató en una entrevista con Imagen Noticias Puebla que el incidente en el residencial Lomas de Angelópolis comenzó cuando la barrera del estacionamiento no se elevó y la aplicación Parkimobil experimentó un fallo.

Explicó que él no podía abrirle porque no tenía acceso a esas plumas, a lo que el joven identificado como Patricio Pereyra reaccionó con agresiones verbales.

Me empezó a agredir verbalmente, me empezó a decir que me iba a partir la madre, hijo de tu puta madre y todo".

Indicó que siguiendo el protocolo le marcó a su supervisor y fue cuando el joven Pereyra se bajó de su vehículo y tras hacerse de palabras se lanzó a golpearlo.

Le marco a mi supervisor, porque tenemos un protocolo. Y en eso se baja y me dice ¿a quién le estás marcando hijo de tu puta madre?... En eso agarra, me empuja adentro de la caseta y me empieza a agarrar a golpes".

Jonathan dijo que la golpiza paró porque una mujer los empezó a grabar y ahí es cuando el agresor empezó a pedir que "por favor no lo grabaran".

El clip se viralizó en redes sociales, lo que llevó a muchos internautas a exigir justicia. El hecho ocurrió el pasado lunes 27 de noviembre alrededor de las 19:00 horas.

Incluso, el video llegó hasta el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien se pronunció en contra de la golpiza propinada por Patricio al joven guardia de seguridad.

Céspedes condenó de manera enérgica la "brecha elitista" y llamó a las partes involucradas a denunciar y a la Fiscalía estatal para realizar las investigaciones correspondientes.

Condeno el clasismo. Condeno la brecha elitista que separa a uno de otro por su condición social, racial, de credo, condición física, preferencias. Asimismo hago un llamado a la reflexión, para madres y padres de familia: asumamos lo que nos toca procurar y encauzar desde casa", declaró.