Ignacio Castellanos pide recursos para combatir gusano barrenador en Nuevo León

Ante el aumento de casos de gusano barrenador en Nuevo León, el diputado local panista Ignacio Castellanos urgió al gobierno estatal a destinar recursos extraordinarios para combatir la plaga y apoyar a los productores afectados.

¿Qué declaró Ignacio Castellanos sobre la plaga?

El legislador advirtió que el problema ya no se limita al sur del estado y que existen reportes en otras regiones, por lo que consideró necesario actuar de inmediato para evitar mayores afectaciones. "Ya no es una amenaza, ya está aquí, ya llegó. Se encuentra afectado todo el sur del estado", señaló Castellanos, quien alertó que la plaga puede impactar no sólo al ganado, sino también a la fauna silvestre, animales domésticos e incluso a las personas.

Acciones de la autoridad ante la emergencia

El panista recordó que previamente ha promovido exhortos para que se asigne un presupuesto emergente destinado a medicamentos, subsidios y apoyos para los ganaderos que enfrentan esta situación. LLAMAN DE URGENCIA A ATENDER LA EMERGENCIA.

Recursos asignados en otros estados

Según expuso, otras entidades ya han destinado recursos para atender el problema. Como ejemplo, mencionó que Coahuila asignó 15 millones de pesos para reforzar medidas de control y apoyo al sector, mientras que en Tamaulipas destinó 18 millones de pesos.