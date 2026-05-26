Investigación a Rubén Rocha Moya en Sinaloa genera tensión política

La crisis política en Sinaloa sumó un nuevo episodio luego de que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acudiera a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rendir declaración en medio de las acusaciones formuladas desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

¿Por qué la FGR lo citó?

La comparecencia ocurre en un momento delicado para el panorama político mexicano, ya que autoridades estadounidenses señalan a Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa de supuestamente haber favorecido operaciones relacionadas con el crimen organizado, específicamente con una facción del Cártel de Sinaloa. El caso ha generado tensiones diplomáticas y un intenso debate sobre el alcance de las investigaciones binacionales.

A través de redes sociales, Rocha Moya confirmó su asistencia ante la autoridad federal y aseguró que enfrentará el proceso legal. El mandatario con licencia afirmó que continuará defendiendo su postura y buscando que, según sus palabras, "la verdad prevalezca". Hasta ahora, el político ha rechazado categóricamente cualquier señalamiento en su contra.

Un caso con impacto político nacional

La Fiscalía mexicana abrió diligencias después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara acusaciones contra un grupo de funcionarios sinaloenses ante una corte en Nueva York. La investigación busca determinar si existen elementos que permitan sustentar o descartar los señalamientos bajo la legislación mexicana.

El citatorio no implica automáticamente culpabilidad ni una orden de detención, pero sí representa un paso importante dentro de una investigación que podría tener consecuencias políticas y judiciales relevantes. La FGR ha señalado que las entrevistas buscan avanzar "con seriedad y exhaustividad" en el análisis del caso.

Más allá del terreno judicial, el proceso ha intensificado la presión sobre Morena y sobre la estabilidad política de Sinaloa. Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo mientras avanzan las investigaciones, una decisión interpretada por algunos sectores como una medida para evitar interferencias institucionales.

Analistas consideran que el caso podría influir en el escenario electoral rumbo a 2027, especialmente porque algunos de los nombres señalados ocupan o han ocupado posiciones estratégicas dentro del aparato político sinaloense.

Por ahora, el expediente sigue abierto y tanto las autoridades mexicanas como estadounidenses mantienen el foco sobre una investigación que podría redefinir la relación entre política y seguridad en uno de los estados más golpeados por la violencia ligada al narcotráfico.