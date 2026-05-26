Javier Corral y Enrique Inzunza se reúnen en Culiacán: ¿Qué se discutió?

La política mexicana volvió a encender reflectores sobre Sinaloa después de que el senador Javier Corral Jurado confirmara públicamente una reunión con su compañero legislador Enrique Inzunza Cázarez en Culiacán, un encuentro que rápidamente generó debate político y especulación en redes sociales.

La conversación entre ambos ocurrió luego de que circulara una fotografía donde aparecen juntos en un restaurante de la capital sinaloense. Ante los cuestionamientos, Corral decidió aclarar los hechos y aseguró que no existía nada oculto detrás de la reunión. Según explicó, el encuentro se realizó en un lugar público y tuvo como objetivo escuchar la versión de Inzunza frente al contexto político que enfrenta actualmente.

Una reunión bajo presión política

El encuentro ocurre en un momento particularmente delicado para Enrique Inzunza, quien ha permanecido bajo el escrutinio público tras señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y grupos criminales. Aunque el senador ha rechazado dichas acusaciones, su ausencia temporal en actividades legislativas alimentó rumores sobre un posible alejamiento de la vida pública.

Fue precisamente ese punto el que Javier Corral intentó desmentir. El legislador aseguró que Inzunza "no se está escondiendo" y afirmó que mantiene actividades normales en Sinaloa. Además, reveló que su compañero habría considerado regresar al Senado para participar en próximas votaciones del periodo extraordinario.

El mensaje político detrás del encuentro

Más allá de una simple reunión entre colegas, el episodio ha sido interpretado como un gesto político relevante. Para algunos observadores, la presencia de Corral junto a Inzunza puede entenderse como una señal de respaldo en un momento de presión mediática. Para otros, representa un intento de reducir tensiones y evitar especulaciones sobre la situación del senador sinaloense.

El propio Corral insistió en que no hay nada indebido en conversar con un compañero de bancada y rechazó que el encuentro deba interpretarse como un acto clandestino. Su postura ha abierto nuevamente el debate sobre la relación entre percepción pública, investigaciones internacionales y la dinámica política dentro del Senado.

Lo que sigue

Mientras crecen las expectativas sobre una eventual reaparición de Enrique Inzunza en actividades legislativas, el caso sigue siendo observado de cerca tanto por actores políticos como por la opinión pública. La reunión en Culiacán no solo dejó una fotografía viral: también reactivó preguntas sobre el futuro político del senador y el impacto que este tema podría tener en el escenario nacional.