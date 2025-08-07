Semiconductores: Donald Trump anuncia arancel del 100%

Donald Trump anuncia arancel del 100% a semiconductores importados

El 6 de agosto, la agencia Reuters informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impondrá un arancel del 100% a los semiconductores provenientes del extranjero. Esta medida busca incentivar la manufactura nacional de componentes clave para la tecnología moderna.

Durante una conferencia en el Salón Oval, Trump declaró que todos los chips y semiconductores que ingresen al país estarán sujetos a este nuevo impuesto. No obstante, aclaró que las empresas que ya producen en territorio estadounidense, o que han iniciado planes para hacerlo, estarán exentas de este gravamen.

"Todos los chips y semiconductores que entren a Estados Unidos tendrán un arancel del 100%. Pero si fabricas aquí, o estás comenzando a hacerlo, no habrá arancel alguno", puntualizó el mandatario.

Los semiconductores son fundamentales para el funcionamiento de dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos inteligentes y paneles solares. Estos materiales controlan el flujo eléctrico en circuitos y son esenciales para el desarrollo de tecnologías avanzadas.