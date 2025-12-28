IMSS reporta incremento en urgencias por fiestas decembrinas

Erik Ortega Bolaños, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 27 "Dr. Alfredo Badallo García", señaló que el incremento se relaciona con lesiones derivadas de quemaduras, accidentes viales y caídas. Entre los padecimientos que con mayor frecuencia se atienden en este periodo, el especialista ubicó las quemaduras —en particular de segundo y tercer grado—, las cuales pueden representar un riesgo importante para la salud e incluso para la vida de las personas.

Indicó que este tipo de lesiones suele asociarse con el uso de pirotecnia, la manipulación de alimentos o líquidos calientes en la cocina, así como con sobrecargas eléctricas que pueden derivar en conatos de incendio al interior de los hogares. Además, refirió que en los servicios de urgencias también se atienden traumatismos craneoencefálicos y, posteriormente, casos de intoxicación etílica, como parte de los motivos recurrentes de consulta durante estas fechas.

Grupos vulnerables en urgencias

Ortega Bolaños explicó que, por edades, los grupos más vulnerables varían según el tipo de accidente: en menores de cinco años predominan las quemaduras y la ingesta de objetos extraños; en adultos jóvenes, los percances viales vinculados al consumo de alcohol; y en personas adultas mayores, las caídas dentro del domicilio.