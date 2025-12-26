El Mochaorejas: Daniel Arizmendi es absuelto en un caso de secuestro

A pesar de ser uno de los criminales más temidos en la historia reciente de México, Daniel Arizmendi López, mejor conocido como "El Mochaorejas", recibió una sentencia absolutoria por uno de los procesos de secuestro que aún enfrentaba. Sin embargo, las autoridades judiciales aclararon de inmediato este miércoles 24 de diciembre de 2025 que esto no implica su libertad, ya que acumula condenas que suman cientos de años de prisión.

La decisión fue tomada por un Tribunal Federal, el cual determinó que en este caso específico no se presentaron pruebas suficientes o existieron vicios procesales que impidieron confirmar su culpabilidad por dicho incidente ocurrido en la década de los 90.

¿Por qué fue absuelto en este caso?

La resolución responde a una serie de recursos legales interpuestos por la defensa de Arizmendi, quienes han argumentado durante años que diversas confesiones y pruebas fueron obtenidas mediante violaciones al debido proceso.

Falta de pruebas contundentes: El tribunal consideró que los testimonios presentados para este expediente en particular no lograron sostener la acusación más allá de toda duda razonable.

Reposición de procedimientos: Este fallo es parte de una cadena de revisiones judiciales que buscan "limpiar" los expedientes de figuras criminales de alto perfil para asegurar que las sentencias cumplan estrictamente con los derechos humanos, independientemente de la peligrosidad del sujeto.

Un historial de terror que lo mantiene tras las rejas

Arizmendi López se hizo tristemente célebre por su extrema crueldad, ya que acostumbraba mutilar las orejas de sus víctimas para enviarlas a sus familiares y presionar por el pago de rescates millonarios. Fue detenido en 1998 y, desde entonces, ha permanecido en penales de máxima seguridad.

Pese a la absolución en este proceso específico, el panorama para "El Mochaorejas" no cambia:

Sentencias acumuladas: Daniel Arizmendi tiene condenas vigentes que superan los 350 años de prisión por delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio.

Permanencia en el Altiplano: Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, conocido como "El Altiplano", en el Estado de México, donde se prevé que pase el resto de su vida.

Reacción de las víctimas y la sociedad

La noticia ha generado reacciones divididas. Mientras que en el ámbito jurídico se ve como una muestra del rigor en el nuevo sistema de justicia penal, organizaciones de víctimas han expresado su preocupación por lo que consideran un posible camino hacia la impunidad técnica. No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) reiteró que el resto de las sentencias en contra de la banda de "Los Mochaorejas" se mantienen firmes y sin posibilidad de libertad bajo fianza o reducciones de pena por buen comportamiento.