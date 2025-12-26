Tragedia en Zontecomatlán: volcadura de autobús causa ocho muertes

Una trágica Nochebuena se vivió en el estado de Veracruz tras la volcadura y desbarrancamiento de un autobús de pasajeros que dejó como saldo preliminar ocho personas fallecidas y al menos 19 lesionados. El accidente ocurrió la noche del miércoles 24 de diciembre de 2025, en una zona de difícil acceso conocida por su orografía accidentada.

La Secretaría de Protección Civil estatal informó que el vehículo, perteneciente a la línea de transporte "Conexión", circulaba por un tramo sinuoso en la localidad de Zontecomatlán cuando el conductor perdió el control, provocando que la unidad cayera por una cañada y terminara volcada en el lecho de un río.

Detalles del rescate y saldo de víctimas

Debido a la profundidad del barranco, las labores de auxilio se extendieron hasta las primeras horas de este jueves 25 de diciembre. Elementos de emergencia, cuerpos de rescate y la propia comunidad trabajaron para liberar a los pasajeros que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del autobús.

Fallecidos: La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de ocho personas en el lugar del siniestro.

Lesionados: 19 personas resultaron heridas, entre ellas adultos mayores y menores de edad. Los sobrevivientes fueron trasladados de urgencia a hospitales en las localidades de Chicontepec y Huayacocotla para recibir atención médica especializada.

Investigación sobre las causas

Las primeras versiones de los sobrevivientes y testigos sugieren que el autobús circulaba por un tramo con visibilidad reducida y condiciones climáticas adversas propias de la temporada. Sin embargo, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar si el accidente fue producto de una falla mecánica, exceso de velocidad o el estado de la infraestructura vial.

El Gobierno del Estado de Veracruz ha coordinado la atención integral a los heridos y ha brindado apoyo a las familias de las víctimas fatales en medio de estas festividades decembrinas, marcadas ahora por el luto en la región norte de la entidad.