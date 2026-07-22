Forrajes El Barrio se deslinda de metanfetamina decomisada en Sonora

Forrajes El Barrio niega vínculos tras decomiso de más de 3 toneladas de metanfetamina en Sonora

La empresa sinaloense Forrajes El Barrio negó cualquier responsabilidad en el aseguramiento de 3 mil 25 kilogramos de metanfetamina ocultos entre bultos de alimento para ganado, decomisados por autoridades federales en la carretera Sonoyta–Puerto Peñasco, en Sonora.

El cargamento tenía como destino Tijuana, Baja California, y fue asegurado durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Horas después de que el Gabinete de Seguridad informara sobre el decomiso, Martha Reyes Zazueta, propietaria de la empresa y presidenta de Coparmex Sinaloa, rechazó cualquier vínculo de la compañía con el traslado de la droga y aseguró que la responsabilidad de la empresa concluye una vez que la mercancía sale de sus instalaciones.

¿Qué declaró Martha Reyes Zazueta sobre el decomiso?

En declaraciones al diario El Sol de Sinaloa, Reyes Zazueta explicó que el modelo de distribución de la empresa consiste en que los clientes adquieren el producto directamente y posteriormente contratan, por cuenta propia, el servicio de transporte mediante una alianza camionera.

"Nosotros realmente no podemos hacernos responsables de nuestros productos cuando salen de la fábrica para afuera. Ni es nuestro personal de Forrajes del Barrio, ni son los vehículos de Forrajes", señaló.

Documentación entregada por Forrajes El Barrio

De acuerdo con la empresaria, la compañía entrega en cada operación la documentación correspondiente, entre ella la carta porte, la factura y los pedimentos legales de la mercancía.