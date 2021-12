INE tiene recursos ´de sobra´ para consulta de revocación de mandato: Monreal

EL FINANCIERO.- En el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, hizo un llamado a superar el "callejón sin salida", dialogar y buscar soluciones jurídicas, económicas y políticas para realizar la revocación de mandato, porque no "conviene asumir posiciones fatales".

De acuerdo con el líder de la bancada de Morena, es demasiado arriesgada y cerrada la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de no dialogar, antes de aplazar el ejercicio, con el Ejecutivo federal o con las secretarías de Gobernación y de Hacienda. Destacó que entre las atribuciones del INE no está suspender o cancelar la consulta, por lo que los consejeros electorales se extralimitaron en sus funciones y violaron el principio de legalidad.