Rosaura Ruiz Gutiérrez presenta nuevos objetivos del INEHRM: extrema derecha

¿Por qué está avanzando la extrema derecha en el Mundo?... pide Sheinbaum investigación. El avance de la extrema derecha en distintas regiones del mundo será uno de los nuevos temas de investigación del renovado Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), luego de una instrucción emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum. La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, informó que el organismo ampliará sus líneas de estudio para abordar fenómenos políticos y sociales contemporáneos que han ganado relevancia internacional. Durante la presentación de los nuevos objetivos del instituto, la funcionaria explicó que el INEHRM dejará de operar bajo su esquema actual para convertirse en un organismo público descentralizado, sectorizado dentro de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. La transformación busca fortalecer la investigación histórica, impulsar la formación de especialistas y ampliar el análisis de procesos sociales que influyen en la vida pública actual. "Un tema, entre muchos, que nos ha indicado la Presidenta es tener atención e investigación en el avance de la extrema derecha en distintas partes del mundo", señaló Ruiz Gutiérrez al explicar una de las nuevas prioridades académicas. El anuncio ocurre en un contexto internacional donde distintos movimientos políticos identificados como de derecha radical han ganado presencia electoral, influencia mediática y espacios dentro de los debates públicos.

Acciones de la autoridad

La nueva etapa del INEHRM contempla que sus investigaciones no se limiten únicamente a los acontecimientos históricos de México, sino que también incorporen experiencias internacionales que permitan entender los cambios políticos actuales. Ruiz Gutiérrez destacó que estudiar procesos globales puede ayudar a comprender las causas sociales, económicas y culturales detrás del crecimiento de ciertos movimientos políticos.