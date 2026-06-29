Sheinbaum descarta nuevo cargo para Víctor Rodríguez y exige aplicar la ley por denuncia de violencia

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que deberá aplicarse "todo el peso de la ley" en el caso de la denuncia por violencia presentada por María Felicia Jiménez Lavie, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, y dejó claro que no habrá protección para ninguna persona señalada por este tipo de hechos.

La mandataria explicó que, al haber ocurrido el presunto acto de violencia en Morelos, será la Fiscalía General del Estado de Morelos la encargada de realizar la investigación y determinar la sanción penal correspondiente.

Asimismo, informó que la Secretaría de las Mujeres ya mantiene comunicación con María Felicia Jiménez Lavie y reiteró que la ley debe aplicarse sin excepciones. Subrayó que no puede permitirse la violencia contra las mujeres y que el hecho de conocer a una persona no implica un trato diferente ante la justicia.

Sheinbaum también confirmó que Víctor Rodríguez Padilla no ocupará otro cargo dentro de su administración. Indicó que no llegó a firmar su nombramiento como nuevo titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, por lo que el cargo será retirado y Alejandro Salcido retomará la dirección de ese organismo.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Rodríguez Padilla pudiera asumir otro puesto en el gobierno federal en el futuro, la Presidenta respondió de manera categórica que no.

Finalmente, reiteró que en su administración existe una política de cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres y sostuvo que la ley debe aplicarse por igual para todas las personas.