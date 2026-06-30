¿Samuel llevó acarreados? Camisetas naranjas desatan polémica en Nuevo León durante apoyo a Países Bajos

La recepción organizada para la Selección de Países Bajos en Nuevo León generó controversia luego de que surgieran señalamientos sobre el presunto reparto de camisetas naranjas entre asistentes para respaldar al equipo europeo durante su encuentro frente a Marruecos.

En redes sociales, usuarios comenzaron a bromear con que el gobernador Samuel García "saló" al conjunto neerlandés tras su derrota. Sin embargo, además de las reacciones por el resultado deportivo, también aparecieron acusaciones de que la entrega de las prendas habría tenido un trasfondo político.

Las camisetas utilizadas por la afición mostraban el escudo de la Selección de Países Bajos, pero también incluían el logotipo de Nuevo León y las siglas "NL", lo que provocó comentarios sobre su significado y coincidencias con la identidad del estado. Asimismo, se destacó la similitud entre el color naranja de la selección europea y el utilizado por Movimiento Ciudadano, partido que postuló a Samuel García a la gubernatura.

De acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales, entre ellos La Jornada, así como por usuarios de redes sociales, tras la llegada del representativo neerlandés a Nuevo León se distribuyeron camisetas naranjas entre personas que acudieron a las actividades relacionadas con la visita del equipo.

¿Qué ocurrió en la recepción de la selección neerlandesa?

También se señaló que, en las inmediaciones del Estadio Monterrey, había personas portando dichas camisetas que orientaban a turistas y que algunas llevaban gafetes que las identificaban como trabajadores del Gobierno de Nuevo León. Todo ello ocurrió durante el recorrido del Orange Bus, evento en el que participó el gobernador Samuel García.

Detalles de la controversia por las camisetas naranjas

El pasado 27 de junio, el Gobierno de Nuevo León informó que preparaba una recepción especial para la Selección de Países Bajos con el propósito de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con ese país. Entre las actividades anunciadas se encontraban el recorrido del Orange Bus, eventos en el Fan Fest y la Orange Fun Walk en el Parque Fundidora.

Reacciones tras la derrota de Países Bajos

Posteriormente, la presencia de numerosos grupos vistiendo camisetas naranjas fue documentada en redes sociales, situación que llevó a opositores de Movimiento Ciudadano a acusar un presunto acarreo y la politización de las actividades organizadas en torno a la visita de la selección europea.