INER reporta primer caso de influenza A H3N2 en México: paciente recuperado

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso en México del virus influenza A H3N2 subclado K, una variante que ha sido apodada popularmente como "súper gripe". El caso, detectado y confirmado este viernes 12 de diciembre, puso en alerta a las autoridades sanitarias, aunque la Secretaría de Salud reportó que el paciente ya se encuentra totalmente recuperado.

La Secretaría de Salud detalló que la persona afectada respondió de manera favorable a un tratamiento ambulatorio con medicación antiviral estándar. Las autoridades hicieron hincapié en que, a pesar de la nomenclatura alarmante, esta variante de la influenza H3N2 subclado K presenta características clínicas similares a las de la influenza estacional que circula anualmente en el país. Por lo tanto, el protocolo de manejo clínico y las medidas de prevención se mantienen sin cambios respecto a otros subtipos de gripe.

Acciones de la autoridad

En un esfuerzo por contener la propagación y proteger a la población ante la temporada invernal, las autoridades sanitarias hicieron un llamado urgente a la ciudadanía. Exhortaron a la población a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las dosis correspondientes. Las vacunas prioritarias incluyen las destinadas a la influenza, COVID-19 y neumococo. La vacunación sigue siendo catalogada por la dependencia como la principal medida de prevención contra las enfermedades respiratorias estacionales.

Detalles confirmados

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) ha intensificado su monitoreo y análisis permanente, lo que permitió la detección oportuna de este primer caso de la súper gripe como parte de las acciones preventivas de salud pública en el país.

Adicionalmente, se recordó a la población el protocolo a seguir en caso de obtener un resultado positivo a influenza. Las recomendaciones incluyen: atenderse de forma temprana, recibir tratamiento antiviral estándar cuando sea necesario, usar cubrebocas y mantener las medidas de aislamiento social para evitar la transmisión del virus.

La rápida recuperación del primer paciente y la activación del monitoreo epidemiológico buscan enviar un mensaje de calma a la ciudadanía, destacando la importancia de la prevención activa y la vacunación masiva para mitigar el impacto de las enfermedades respiratorias durante el invierno.