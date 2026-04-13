Infonavit ofrece descuentos por liquidación anticipada

Deuda del Infonavit: Programas de descuento y liquidación anticipada para 2026

CIUDAD DE MÉXICO – El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene vigentes diversos mecanismos para que los derechohabientes reduzcan el saldo total de su deuda del Infonavit durante 2026, destacando el programa de Descuento por Liquidación Anticipada.

Esta iniciativa permite a los trabajadores que poseen un saldo pendiente menor al 25% de su préstamo original acceder a una reducción del 50% sobre el monto restante. Según los lineamientos del Instituto, el objetivo es incentivar el cierre de créditos activos y brindar certeza jurídica sobre la propiedad a los acreditados.

Requisitos para reducir la deuda del Infonavit

Para acceder al beneficio de condonación del 50%, los acreditados deben cumplir con criterios específicos de elegibilidad. El programa está diseñado para aquellos créditos cuya deuda actual representa una cuarta parte o menos del monto inicialmente otorgado por la institución.

El proceso requiere que el trabajador verifique su saldo a través del portal oficial "Mi Cuenta Infonavit". Una vez confirmada la elegibilidad, el derechohabiente debe realizar el pago del monto restante en una sola exhibición antes de la fecha límite establecida mensualmente por el organismo.

Modalidades de pago y restricciones del programa

De acuerdo con las normativas vigentes, el pago debe efectuarse en instituciones bancarias autorizadas utilizando el número de referencia del crédito. El Infonavit precisó que el descuento se aplica sobre el saldo total de la deuda del Infonavit, pero no es acumulable con otros programas de reestructura previos que ya hayan modificado las condiciones del préstamo.

Es fundamental que el pago se realice de manera íntegra. Si el acreditado deposita menos del monto indicado tras el descuento, el dinero se abonará al capital sin aplicar la condonación; por el contrario, si se excede el monto, el excedente no será sujeto de devolución.

Consulta y seguimiento digital

El Instituto ha digitalizado la mayor parte del proceso para evitar intermediarios y posibles fraudes. Los trabajadores interesados pueden consultar su estado de cuenta a partir del día 10 de cada mes para verificar si su crédito ha entrado en el rango de liquidación anticipada.

Además del descuento por liquidación, el Infonavit recordó que existen otros esquemas de apoyo para quienes enfrentan dificultades económicas, aunque estos se enfocan en la renegociación de mensualidades más que en la reducción directa del saldo insoluto.