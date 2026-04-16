Multinacionales alertan sobre acoso fiscal del SAT en México

En medio de un momento clave para la economía mexicana, más de 300 multinacionales —principalmente de Estados Unidos— han encendido las alarmas. Su denuncia no es menor: aseguran estar enfrentando un ambiente de "acoso fiscal" por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), caracterizado por auditorías agresivas y presiones constantes.

Un clima fiscal que inquieta

De acuerdo con las empresas, el problema no radica únicamente en pagar impuestos —algo que reconocen como obligación—, sino en la forma en que las autoridades están llevando a cabo sus revisiones. Hablan de procesos intensivos, interpretaciones estrictas y una sensación general de incertidumbre jurídica.

Este tipo de prácticas, advierten, podría generar un efecto contraproducente: en lugar de fortalecer la recaudación, podría ahuyentar inversiones en un momento donde México busca consolidarse como destino clave del nearshoring.

Más allá de los números: el factor confianza

El mensaje de las multinacionales es claro: la inversión no depende solo de incentivos fiscales, sino de algo más delicado —la confianza.

Cuando las reglas parecen cambiar o aplicarse con dureza excesiva, las empresas comienzan a replantear sus estrategias. Y en un entorno global competitivo, donde países compiten por atraer capital, la percepción puede ser tan importante como la realidad.

La advertencia: impacto en la economía

Las compañías también han señalado que este entorno podría frenar nuevos proyectos o incluso afectar operaciones actuales. La preocupación no es menor: estas multinacionales representan miles de empleos, cadenas de suministro y flujos de capital que impactan directamente en la economía nacional.

En otras palabras, el conflicto no solo es fiscal... también es estratégico.

Un llamado a las autoridades

Ante esta situación, las empresas han solicitado intervención y diálogo con el gobierno mexicano. Su objetivo: encontrar un equilibrio entre la recaudación fiscal y un ambiente atractivo para la inversión.

Porque, al final, el desafío es claro: ¿Cómo cobrar más sin espantar a quienes generan crecimiento?