Claudia Sheinbaum confirma apoyo a Michelle Bachelet para la ONU

La mandataria explicó que, ante el apoyo a Bachelet, decidió no impulsar la eventual postulación de Alicia Bárcena.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum confirmó el respaldo del gobierno de México a la candidatura de la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya elección está prevista para este año.

Anuncio de la decisión

Al referirse a esta definición, la mandataria explicó que, ante el apoyo a Bachelet, decidió no impulsar la eventual postulación de Alicia Bárcena, actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a quien --dijo-- "en algún momento pensamos que podíamos proponer" para ese cargo internacional.

No obstante, Sheinbaum anunció que Bárcena ampliará sus funciones dentro del gobierno federal, al incorporarse a las tareas de planeación estratégica para las inversiones, sin dejar su responsabilidad al frente de la Semarnat.

"Alicia es extraordinaria, buenísima, y nos va a ayudar mucho. Yo le dije: ¿por qué no nos ayudas en esta parte de planeación, con toda la experiencia que tienes? Tiene muchísimos contactos internacionales", expresó la presidenta durante la conferencia matutina conocida como la mañanera del pueblo.

Respaldo regional a Bachelet

El respaldo de México se suma al de otros gobiernos de la región. Desde el anuncio de la nominación, el presidente de Chile, Gabriel Boric, agradeció públicamente el apoyo de la presidenta Sheinbaum Pardo, así como el del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacando el consenso latinoamericano en torno a la figura de Bachelet.

Michelle Bachelet, quien fue presidenta de Chile en dos periodos y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, es considerada una de las figuras con mayor trayectoria y reconocimiento internacional para encabezar el organismo multilateral.