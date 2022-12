Invita AMLO a Bad Bunny a presentarse gratis en zócalo de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO. – "Le pido a Bad Bunny, -sé que está saturado y cansado, porque trabaja mucho- pero le pido que considera la posibilidad de que venga a México al Zócalo", señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su conferencia de prensa Mañanera de hoy miércoles.

Luego de que en el concierto de Bad Bunny en el estadio Azteca, miles de usuarios que compraron en forma legitima sus entradas quedaron fuera debido a la clonación de los boletos, el presidente señaló que ya giro instrucciones al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que atienda esta injusticia.

"Le he dado instrucciones al procurador del consumidor que actúe para que le devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar los boletos y también el excedente a que tienen derecho", informó López Obrador en la Mañanera.

Sin embargo, el presidente consideró que no es suficiente que la empresa TicketMaster regrese el dinero a los usuarios defraudados, por lo que invitó al cantante de "Tití me pregunto" a venir a México y realizar un concierto masivo gratis que tendría como sede el Zócalo de la Ciudad de México.

"Ojalá y venga. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario, de las luces, claro no tan espectaculares, porque estoy viendo como salió en el Azteca volando una palmera, pero eso no se puede acá", dijo AMLO.

El presidente de México, aclaró que su gobierno sí estaría en condiciones de instalarle una tirolesa.

"Sí sería muy bueno y que entrarán todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se revindica, aunque no fue culpa de él, fue culpa de los que revendieron los boletos, pero así podría hacer un tiempo y contribuir".

López Obrador, señaló que lanzó la invitación porque no pierde nada y él sabe que Bad Bunny es un cantante joven y sensible que tiene muchos seguidores y que pese a ser "un fenómeno mundial", el interprete de la canción "Safaera" es muy sensible que se ha sumado a varias causas nobles.