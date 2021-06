Irma Sandoval: aseguran que AMLO no perdonó a su familia por candidatura de Guerrero

Nación

Aseguran que el presidente AMLO “no perdonó” a Irma Sandoval y su familia por buscar la candidatura de Morena en Guerrero

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la salida de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros de la Secretaría de la Función Pública (SFP), algunos usuarios en redes sociales han señalado que “no perdonó” su interés y el de su familia por buscar la la candidatura Guerrero.

El señalamiento, personificado por la diputada Martha Tagle, obedece a la disputa que la familia de Irma Sandoval hizo por la candidatura de Morena en Guerrero, donde buscaban imponer a su hermano, Pablo Amílcar Sandoval.

“Aunque no se diga, @lopezobrador_ no le perdonó a @Irma_Sandoval y familia haber intentado ir por candidatura en Guerrero. Por lo demás, el cambio en la SFP no es más que de titular, nada nuevo ni bueno se puede esperar. Los corruptos de la 4T navegan con bandera de patriotas.”

MARTHA TAGLE

De acuerdo con las criticas de los usuarios en redes sociales, el presidente AMLO se molestó porque se relacionó a Irma Sandoval y a su familia con la búsqueda por la gubernatura de Guerrero. Fue en diciembre pasado cuando Pablo Amílcar Sandoval, exdelegado de Bienestar y hermano de la ahora exsecretaria, se registró como precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Al no ser el elegido Pablo Amílcar Sandoval como candidato por Morena, se desataron los escándalos en contra de Félix Salgado Macedonio.

Escándalos que presuntamente terminaron por dejar a Félix Salgado Macedonio sin la candidatura por el estado de Guerrero; aunque en realidad el INE lo retiró por irregularidades en sus reportes de gastos de precampaña.

¿Qué le dijo Irma Irma Sandoval a AMLO sobre su familia?

Tras la salida de Irma Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, la ahora exsecretaria manifestó al presidente AMLO que siempre ha procedido de una familia de lucha.

“En fin, presidente, usted sabe lo que le entrego, usted sabe de dónde vengo, usted me conoce, conoce mis convicciones y sabe que procedo de una familia de lucha.” Irma Sandoval

Irma Sandoval también le recordó que su abuelo, muerto en el año fatídico de 2020, murió muy tranquilo de ver a AMLO en la oficina de Palacio Nacional. Así mismo, la ahora exsecretaria le hablo de su padre, el cual caminó de la mano con el presidente AMLO por la lucha de la democracia y justicia. Señaló que el proyecto de la Cuarta Transformación es el referente de Irma Sandoval en la democracia.

“Entonces, ese ejemplo, esa congruencia de mi señor abuelo, mi señor padre, son los que explican precisamente que una servidora y toda mi familia estemos y estaremos siempre con ese ideal y esa aspiración de la justicia y de la Cuarta Transformación.” Irma Sandoval.