Ciclista mexicano Isaac del Toro destaca en ranking UCI después de su victoria

El mexicano Isaac del Toro es el cuarto mejor ciclista del mundo, según el ranking de la UCI.

Isaac del Toro ya es cuarto del mundo en el ranking de la UCI tras ganar la Vuelta a Alemania 2026, una victoria que volvió a poner su nombre entre los protagonistas del ciclismo internacional. La actualización del ranking se realizó el 24 de agosto, apenas un día después de que el corredor del UAE Team Emirates asegurara el triunfo en Alemania. Con este resultado, Del Toro alcanzó 6 mil 603 puntos y desplazó al danés Jonas Vingegaard del cuarto sitio.

Una temporada que sigue dando resultados

El ascenso llega después de una temporada en la que el mexicano ha mantenido resultados destacados en distintas competencias. Su posición también refleja la evolución de un corredor que, con apenas unos años en el máximo nivel, ya pelea directamente con algunas de las principales figuras del ciclismo mundial.

Del Toro ya había alcanzado el segundo lugar mundial en una actualización anterior. Su descenso no necesariamente significa un retroceso deportivo, ya que el sistema también contempla las actuaciones de otros ciclistas y las pruebas en las que participan.

Con la actualización del 24 de agosto, el mexicano aparece en la cuarta posición, detrás de Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard.

Detalles de la victoria en Alemania

La victoria en la Vuelta a Alemania representa uno de los resultados más importantes de Del Toro durante 2026. El triunfo llegó después de una serie de actuaciones que le permitieron mantenerse en la parte alta del ranking mundial.

El corredor mexicano ha mostrado capacidad para competir en diferentes escenarios y asumir protagonismo dentro de su equipo. Cada resultado le ha permitido acumular puntos y acercarse a los primeros lugares de la clasificación de la UCI.