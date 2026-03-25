Jaime Bonilla vinculado a proceso por corrupción en Baja California

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA — Un juez de control vinculó a proceso este martes a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California y actual senador de la República, por su presunta responsabilidad en delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como peculado, relacionados con el polémico proyecto de la planta fotovoltaica Next Energy. La resolución judicial marca un capítulo crítico en la historia política del estado, al señalar a un exmandatario por la firma de contratos que, según la fiscalía estatal, comprometieron miles de millones de pesos del erario público sin contar con las autorizaciones federales necesarias.

La vinculación a proceso de Jaime Bonilla

La vinculación a proceso de Jaime Bonilla por el caso Next Energy se deriva de una investigación que apunta a la creación de un fideicomiso bancario que obligaba al Gobierno del Estado a pagar por una planta de energía solar que nunca recibió los permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para operar. La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que la administración de Bonilla Valdez actuó de manera dolosa al pactar condiciones financieras lesivas que habrían significado un quebranto patrimonial superior a los 12 mil millones de pesos, afectando las participaciones federales destinadas a la entidad durante las próximas décadas.

Detalles del proceso judicial

Durante la audiencia celebrada en la capital del estado, el juez determinó que existen elementos de prueba suficientes para continuar con el proceso penal en contra del exgobernador y otros excolaboradores de su gabinete que también fueron señalados en la carpeta de investigación. A pesar de la vinculación, Jaime Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad debido a que los delitos imputados no ameritan prisión preventiva oficiosa bajo el actual sistema de justicia. Sin embargo, se le han impuesto medidas cautelares que incluyen la vigilancia del proceso y la restricción de salir del país sin previa autorización judicial mientras duran las investigaciones complementarias.

El caso Next Energy ha sido uno de los pilares de la narrativa de combate a la corrupción de la actual administración estatal, que denunció las irregularidades apenas inició su gestión. Por su parte, Jaime Bonilla ha calificado el proceso en su contra como una "persecución política" orquestada por sus adversarios internos y externos, argumentando que el proyecto de la planta solar buscaba la soberanía energética de Baja California frente a los constantes apagones y el alto costo de la electricidad en la región. El senador ha manifestado que recurrirá a todas las instancias legales para demostrar su inocencia y la legalidad de sus actos administrativos.

Consecuencias del caso Next Energy

Analistas jurídicos señalan que esta vinculación a proceso representa un desafío para el fuero constitucional del que goza Bonilla como legislador federal. Aunque el proceso penal puede avanzar, para que se ejecute una sentencia privativa de la libertad o medidas que impidan su labor legislativa, se requeriría de un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados. No obstante, la mancha política del caso Next Energy ya ha impactado en la imagen pública del exgobernador, quien fuera uno de los aliados más visibles del movimiento de transformación en el noroeste de México durante los últimos años.

Con la vinculación a proceso de Jaime Bonilla Valdez, el sistema judicial de Baja California pone a prueba su capacidad para procesar casos de corrupción de alto perfil en este 2026. Mientras la fiscalía tiene un plazo de varios meses para concluir la investigación complementaria, la opinión pública permanece atenta al destino de los recursos públicos comprometidos en el contrato de la planta fotovoltaica. El desenlace de este juicio definirá no solo el futuro político de Bonilla, sino también el estándar de rendición de cuentas para los gobernantes que decidan emprender proyectos de infraestructura de gran escala bajo esquemas financieros complejos.