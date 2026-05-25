Jorge Esteve señala tensiones en el T-MEC por agua y subsidios

Agua y subsidios agrícolas tensarán la revisión del T-MEC, advierte el CNA.

Para el sector agropecuario mexicano, la disputa por el agua y las diferencias en subsidios agrícolas perfilarán una de las negociaciones más complejas rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Jorge Esteve Recolons, presidente del CNA, aseguró que uno de los temas centrales en las negociaciones con EU será la repartición del agua, en medio de una creciente presión del vecino del norte para adelantar entregas previstas en los acuerdos binacionales. 'La diplomacia del agua va a ser relevante y cada vez más compleja. Ya vimos que los americanos nos están pidiendo el agua anticipadamente, a pesar de que existe un tratado que contemplaba estos cambios climáticos. Estamos entregando mucha agua en momentos difíciles', afirmó durante la Cumbre Agrosostenible 2026.

El impacto de los subsidios agrícolas

El dirigente agropecuario consideró que, además de la presión hídrica, EU está endureciendo su postura comercial mediante políticas arancelarias que afectan la integración regional. 'Obviamente, también están dictando las políticas de comercio internacional. A pesar de que Norteamérica es la región más autosustentable del mundo, la estamos bombardeando con aranceles innecesarios', señaló.

A este escenario se suma la pérdida de competitividad del campo mexicano frente a productores altamente subsidiados, particularmente de EU y Brasil, situación que ha reducido los márgenes de ganancia e incluso provocado pérdidas en algunas cosechas.

'Los americanos y los brasileños, por la cantidad de subsidios y apoyos que otorgan, nos están dejando en desventaja y con ellos tenemos que competir. Estos subsidios generan un problema, porque provocan una producción mayor a la que realmente se necesita. Estamos en un ciclo vicioso y los márgenes están cayendo a tal grado que incluso en EU las cosechas ya no son rentables por sí solas', explicó Esteve.

Perspectivas para el sector agropecuario

Para los agricultores mexicanos, añadió, el deterioro de las políticas públicas comenzó tras el desmantelamiento de las principales instituciones del campo, en un entorno marcado por mayores costos de producción, factores climáticos adversos y menores niveles de rentabilidad.

Juan Cortina Gallardo, vicepresidente de comercio exterior del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que el sector enfrentará al menos dos años más de alta complejidad. 'Yo creo que vamos a entrar en un ciclo complejo los próximos dos años y, como País, tenemos que ser muy inteligentes', apuntó.

En ese contexto, el ex presidente del CNA consideró que incluso extender la revisión del T-MEC más allá del 1 de julio podría resultar favorable para México, al permitir negociar en un entorno político distinto después de las elecciones intermedias en Estados Unidos.