Jornada laboral de 40 horas sería aprobada este noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el debate sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que busca disminuir las horas de trabajo, se llevará a cabo durante el mes de noviembre, lo que podría consolidar a México con estándares laborales más cercanos a las tendencias internacionales.

Especialistas consultados por El Economista señalan que el proceso se ha distinguido por un diálogo técnico y mesas de trabajo que han permitido pasar del debate teórico a la fase de aplicación. Germán de la Garza, socio director de Fisher Phillips, destacó el "consenso creciente" para alinear al país con las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desde 1935 propuso la jornada de 40 horas.

Implementación gradual: Los retos por definir

¿Cómo será la implementación de la reducción de la jornada laboral?

Aunque la propuesta de reducción de la jornada laboral muestra un avance firme, aún persisten puntos fundamentales en análisis, especialmente en lo referente a la implementación gradual y la diferenciación por sectores productivos.

El gobierno federal planea presentar una propuesta formal de reforma a la LFT en noviembre, detallando el esquema de aplicación y el calendario de transición. El objetivo es lograr una transición ordenada y exitosa, que equilibre el bienestar de los trabajadores con la necesidad de preservar la competitividad empresarial, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

La diputada Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, anticipó que la reforma podría ser legislada antes de que finalice 2025, pero enfatizó el carácter gradual de su aplicación.

"Antes de acabar este año vamos a ver legislada la reforma a la jornada laboral semanal; no quiere decir que el primero de enero [de 2026] ya vamos a tener 40 horas, pero sí una legislación que marque el camino. Nosotros proponemos dos años de gradualidad para llegar lo más pronto posible a las 40 horas", señaló la legisladora.

La reforma es vista como una oportunidad histórica para modernizar los estándares laborales mexicanos y mejorar la calidad de vida de la fuerza laboral, de la cual más de 30 millones de personas trabajan actualmente más de 40 horas a la semana.