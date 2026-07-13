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Nación

José Said denuncia a Marianne Gonzaga por filtración de chats que afecta a su hija

Las autoridades y colectivos ciudadanos piden detener la difusión de los materiales filtrados para proteger a la menor.

Por Staff / La Voz - 13 julio, 2026 - 10:41 a.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Una severa controversia de índole familiar y legal estalló en el entorno del espectáculo y las redes sociales tras las declaraciones públicas emitidas por José Said, expareja sentimental de la creadora de contenido Marianne Gonzaga. El ciudadano acusó de manera formal a la influencer de violentarse de forma directa los derechos fundamentales y la integridad emocional de la hija menor de edad de ambos, derivado de la reciente y masiva filtración de conversaciones privadas, chats de mensajería y materiales en formato de video que exponen de forma sensible la intimidad del núcleo familiar.

      ¿Qué declaró José Said sobre la filtración?

      A través de una postura compartida en diversas plataformas digitales, José Said externó su profunda indignación y consternación ante la difusión de estos archivos digitales, argumentando que la exposición de dichos metrajes y textos de carácter privado obedece a una estrategia mediática irresponsable por parte de Gonzaga que vulnera la seguridad y el bienestar psicológico de la menor. El denunciante enfatizó que la divulgación de discusiones domésticas e imágenes explícitas no solo transgrede los acuerdos de privacidad existentes, sino que expone a la infante al escrutinio destructivo de la comunidad virtual y al acoso digital en sus entornos escolares y sociales cotidianos.

      Acciones legales de José Said

      Por su parte, el equipo legal de José Said confirmó que ya se analizan las carpetas correspondientes para proceder jurídicamente e interponer las demandas necesarias ante las fiscalías de lo familiar y de delitos cibernéticos, amparándose en los marcos legales que protegen el interés superior de la niñez y sancionan la violencia digital familiar. El llamado de las autoridades civiles y colectivos ciudadanos exhortó a los internautas y a los medios de comunicación de la farándula a detener de forma inmediata la reproducción, difusión y réplica de los chats y videos filtrados, con el objetivo de salvaguardar las garantías individuales y la dignidad de la menor afectada en medio del conflicto de la expareja.

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