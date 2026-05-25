Claudia Sheinbaum fortalece su aprobación en México: ¿asistirá al Mundial 2026?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum mantiene una sólida conexión con una parte importante de la ciudadanía, especialmente entre quienes respaldan con firmeza su proyecto político. Una reciente medición de opinión pública muestra que su nivel de aprobación no solo se mantiene estable, sino que experimenta un fortalecimiento en su núcleo más leal de apoyo. Sin embargo, un tema inesperado ha comenzado a dividir opiniones: su posible presencia en partidos del Mundial 2026.

El "voto duro" de Sheinbaum muestra señales de fortalecimiento

Los números reflejan un fenómeno político importante: más allá de la aprobación general, el respaldo intenso hacia la mandataria ha mostrado un crecimiento relevante. Este indicador suele considerarse clave porque representa a los ciudadanos que no solo aprueban un gobierno, sino que lo respaldan con convicción.

De acuerdo con la encuesta de MetricsMx difundida por SDP Noticias, la aprobación intensa de Sheinbaum alcanzó 61.7%, una cifra superior a las mediciones de semanas anteriores. En términos generales, la aprobación total llegó a 70.5%, mientras que la desaprobación descendió a 19.5%, uno de los niveles más bajos registrados recientemente.

Especialistas suelen señalar que este tipo de respaldo fuerte puede convertirse en un activo político decisivo, particularmente cuando un gobierno enfrenta debates complejos o decisiones de alto impacto.

El Mundial 2026: ¿protocolo presidencial o distracción política?

Pero no todo genera consenso. La próxima edición de la 2026 FIFA World Cup —que tendrá a México como una de sus sedes— ha abierto una conversación poco habitual: ¿debe la presidenta asistir a los partidos de la Selección Mexicana?

La respuesta ciudadana está prácticamente dividida en dos bloques. Mientras un sector considera apropiado que la mandataria participe como representante institucional del país durante un evento global, otro cree que su presencia podría interpretarse como innecesaria o políticamente inconveniente. Los resultados muestran opiniones casi empatadas, reflejando cómo incluso temas aparentemente simbólicos pueden convertirse en asuntos de debate nacional.

La discusión no es menor. Para algunos, la asistencia presidencial enviaría una señal de unidad nacional y promoción internacional de México. Para otros, la prioridad del Ejecutivo debería mantenerse en temas de seguridad, economía y gobernabilidad.

Hay un punto donde sí parece existir acuerdo

En medio de las diferencias sobre el Mundial, apareció un tema que sí logró generar amplio consenso entre los encuestados: el rechazo a las campañas políticas anticipadas.

La mayoría de las personas consultadas respaldó la idea de sancionar a políticos que se adelanten a los tiempos electorales, una señal de cansancio social frente a estrategias políticas permanentes o actos considerados fuera de las reglas.

Popularidad alta, pero bajo escrutinio constante

El escenario deja una lectura interesante: aunque Sheinbaum parece consolidar su base política y mantener altos niveles de aprobación, su figura sigue bajo observación pública incluso en aspectos simbólicos y protocolarios.

En un país donde la política y el futbol suelen despertar emociones intensas, el Mundial 2026 podría convertirse no solo en un escaparate internacional para México, sino también en una prueba de percepción pública para el gobierno federal.