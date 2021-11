Juez federal citó a Alonso Ancira por caso Agronitrogenados

REFORMA.- Un juez federal citó para este viernes a Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a una audiencia para debatir el cumplimiento de las condiciones para reparar un daño de más de 216 millones de dólares por el caso Agronitrogenados.

Al mismo tiempo, debido a unos escritos que el empresario entregó en días pasados a la autoridad judicial, se espera que en esta diligencia el requerido solicite al juez abordar la posibilidad de hacer un pago anticipado parcial, de 25 millones de dólares, o total, de 50 millones de dólares, de la primera entrega del acuerdo reparatorio.

Artemio Zúñiga Mendoza, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, acordó llevar a cabo la diligencia de este viernes a través del sistema de videoconferencia. Desde agosto, Pemex informó a Zúñiga que el empresario incurrió en un probable incumplimiento del acuerdo reparatorio porque, para pagarlo, constituyó un fideicomiso en Estados Unidos y no en México.

Con base en esta inconformidad, se solicitó una audiencia para debatir el supuesto incumplimiento y verificar si efectivamente estaban debidamente constituidas las garantías del referido documento por parte del dueño de AHMSA.

Ancira, sin embargo, comunicó a las autoridades que fue contagiado de Covid-19 y por ello la diligencia se difirió durante semanas, informaron fuentes judiciales.



Según los informes recabados, la audiencia de este viernes puede tener varias aristas porque originalmente fue solicitada con la finalidad de que la FGR y Pemex impugnen el dictamen médico que envió el empresario para acreditar que no estaba en condiciones idóneas para su comparecencia judicial.



El dueño de AHMSA salió el pasado 19 de abril del Reclusorio Norte tras acordar una reparación del daño a Pemex de 216 millones 664 mil 40 dólares en el proceso que le iniciaron por lavado, derivado de la supuesta venta a sobreprecio de AHMSA a Pemex de la planta "chatarra" de Agronitrogenados durante la gestión de Emilio Lozoya.



El pago de la reparación del daño se pactó en tres depósitos a una cuenta de una filial de Pemex en el Banco JP Morgan Chase Bank en San Antonio, Texas. El primero, para el próximo 30 de noviembre, por 50 millones de dólares; el segundo, en la misma fecha de 2022, por 54 millones 166 mil 10 dólares, y el último, también en la misma fecha de 2023, por 112 millones 497 mil 990 dólares.



Según las fuentes consultadas, desde principios de esta semana, el empresario envió un escrito al juez de control para manifestarle que propuso formalmente a Pemex un pago anticipado de 25 millones de dólares. Por separado, autoridades ministeriales dijeron que hasta ahora la parte afectada no ha respondido a la oferta.



Allegados a la siderúrgica indicaron que en la diligencia de este viernes Ancira y sus representantes pedirán debatir ante un juez la posibilidad de hacer el pago anticipado parcial de 25 millones de dólares o del total de la primera exhibición de 50 millones de dólares. Agregaron que, en caso de que no sea aceptado el anticipo, AHMSA estaría lista para saldar los 50 millones de dólares cuando muy tarde el 29 de noviembre próximo, un día antes de lo pactado en el calendario de cumplimiento.



El acuerdo reparatorio precisa que los tres pagos de AHMSA se harían a una cuenta de una filial de Pemex en el Banco JP Morgan Chase Bank en San Antonio, Texas, ciudad donde la familia Ancira también constituyó su fideicomiso para pagar. En las cláusulas del acuerdo no aparece la obligación de ubicar el fideicomiso de la siderúrgica en territorio nacional; sin embargo, este es el único aspecto que por ahora Pemex ha alegado como incumplido.



Ancira dejó en garantía el 99 por ciento de las acciones representativas del capital social de Grupo Acerero del Norte y 7 activos de AHMSA y sus subsidiarias. De incumplir con la reparación del daño, no sólo será reabierto el proceso de lavado de dinero en su contra, sino que Pemex se convertirá en el nuevo dueño de AHMSA.