La Senadora Lily Téllez, da positivo a COVID-19

La senadora del PAN, María Lilly del Carmen Téllez García informó que salió positiva a COVID-19 este viernes, sin embargo, aclaró que no ha perdido el gusto por los chocolates, lo que consideró como un buen síntoma.

“Tengo COVID-19 me guardaré en casa para recuperarme. No he perdido el antojo por los chocolates y eso seguro es buen síntoma”, explicó en sus redes sociales.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés y la diputada federal, Margarita Zavala enviaron muestras de solidaridad hacia la legisladora y desearon su pronta recuperación.