"Le tengo confianza"; AMLO vuelve a defender Alejandro Getz Manero

INFOBAE.- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a defender el trabajo de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el tabasqueño confió en que el funcionario goza de buena salud; al mismo tiempo, afirmó que no desea que este renuncie a su cargo, pues dijo que le tiene "confianza" y que es un "buen" fiscal.

"Me llama la atención que siempre que lo veo está muy bien de salud, lúcido, es un hombre inteligente, pero bueno, los rumores siempre existen, yo no tengo ninguna información y no deseo que esté enfermo ni tampoco deseo que renuncie porque le tengo confianza y es un buen fiscal"

Aunado a esto, reiteró que no tiene una relación cercana con el titular de la FGR, ya que su gobierno respeta la autonomía de dicho organismo. En este sentido, reconoció que el único aspecto en el que colaboran es en el caso Ayotzinapa, pues es necesario dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Alejandro Gertz es el fiscal General de la República, es el encargado de dirigir un organismo autónomo e independiente, ya no es la Procuraduría General de la República, que dependía del presidente. Nosotros somos respetuosos de esa autonomía, es parte de los cambios. Entonces, no nos vemos muy seguido. Etamos trabajando juntos en lo de Ayotzinapa, porque eso es un asunto de Estado, saber el paradero de los jóvenes, conocer toda la verdad, es un asunto en el que estamos trabajando de manera coordinada el Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial", indicó.

En tanto, precisó que la última vez que se reunió con Gertz Manero fue cuando inició Adán Augusto López como secretario de Gobernación (Segob).

A pesar de los escándalos que envuelven al fiscal, el mandatario mexicano no ha titubeado en defender su actuación íntegra en la FGR. De hecho, luego de la determinación del juez de Control, Artemio Zúñiga, de dictar prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, López Obrador pidió a la población tener confianza en Gertz Manero.

Así pues, el presidente aseguró que el funcionario no permitirá ni simulación ni impunidad en el caso Odebrecht.

Yo creo que hay que tenerle confianza a la fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo, él es una gente ya mayor y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad.

Lo de ayer es parte de la misma investigación, creo que se debe castigar a todos los responsables de recibir sobornos. Es muy lamentable que en el caso de Odebrecht en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México, se tapó el asunto", dijo el tabasqueño durante la rueda de prensa matutina del jueves 4 de noviembre.

Uno de los escándalos que más han comprometido al titular de la FGR es el conflicto con su ex familia política por la condena y encarcelamiento (considerado en un principio improcedente) de Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán, quien fue durante casi 50 años la pareja sentimental de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.

Y es que ambas mujeres fueron denunciadas por el funcionario por homicidio por omisión en contra de Federico. Es decir, las culpa de que no tuvieron el cuidado suficiente con su hermano, quien murió con salud deteriorada en septiembre de 2015.