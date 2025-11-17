Ley contra la extorsión de Morena carece de presupuesto para su implementación

La ley contra la extorsión que Morena pretende aprobar a mediados de esta semana no tendrá presupuesto para implementarla, advierte la bancada del PAN en el Senado de la República.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con un análisis interno, esa ley enfrentará insuficiencia presupuestaria federal y estatal.

“La cobertura presupuestaria se deja condicionada al noveno transitorio, que dispone que las erogaciones se realizaron ‘con cargo a los presupuestos aprobados’, lo que implica reasignaciones internas y recortes a programas vigentes”, alertó.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

En relación con el Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana, el análisis refiere que si en 2025 se aprobaron 70,422 millones de pesos, para 2026 se programan 60,110 millones, es decir, una reducción nominal de 10,311 millones.

“En términos reales, esta reducción equivale a una caída del 18.6 %, afectando directamente las capacidades de operación, equipamiento y modernización institucional”, se advierte.